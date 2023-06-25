عاجل.. مفاجأة بشأن تجديد عقد بيرسي تاو مع الأهلي

تسود حالة من الانقسام داخل الأهلي بسبب مستقبل الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، أوصى بتجديد عقد اللاعب، فيما جاءت توصية لجنة تخطيط الكرة، بعدم تجديد عقد تاو بسبب كثرة إصاباته منذ انضمامه للقلعة الحمراء، فضلا عن حصوله على راتب سنوي كبير يتخطى المليون دولار في الموسم الواحد.

الأهلي يؤجل تجديد عقد بيرسي تاو حتى نهاية الموسم

وتقرر بشكل نهائي تأجيل ملف تجديد عقد بيرسي تاو، في الوقت الراهن، وحتى انتهاء الموسم الجاري، ومن ثم بدء مناقشة الملف من جديد قبل نهاية مدة العقد بين اللاعب والنادي.

الأهلي يسعى لتجديد عقود 3 لاعبينفي سياق متصل، أكد مصدر داخل القلعة الحمراء، لـ«الوطن سبورت»، أن لجنة التخطيط تدرس تجديد عقود الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود متولي، التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.. التفاصيل كاملة من هنا