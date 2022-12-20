عشق الكرة يوقف قلب شابين.. مصطفى توفي بسبب «ميسي» وسمير بهدف «أفشة»

تشجيع وحب كرة القدم، هو أسلوب حياة للعديد من الناس، حيث تربى الكثير على تشجيع وحب نادي أو لاعب مُعين منذ الصغر، فيكبرون على التعصب له، وأحيانًا لا يستطيع الإنسان تحمل فرحة الفوز، فيتوقف القلب عن العمل ويسقط جثة هامدة، آخرها كان خلال مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم، لم يتحمل مصطفى عبدالعال، فرحة تتويج ميسي باللقب، فتوفي تاركًا حزنًا كبيرًا بين أسرته.

«مصطفى» توفى بعد مباراة نهائي كأس العالم بساعة واحدة، أثناء احتفاله بفوز ليونيل ميسي باللقب، فهو يعشقه منذ سنوات طويلة، وكان يتمنى فوزه باللقب الأغلى، فلم يتحمل قلبه الفرحة، فسقط مغشيًا عليه بعد المباراة فنقله أصدقائه لمستشفى العجوزة وتوفي هناك.

إصابة «مصطفى» بأزمة قلبية بعد المباراة

أزمة قلبية حادة، أصابت قلب «مصطفى»، ليتوفي فيس الحال، وفق حديث أحمد حلواني، صديقه لـ«الوطن»، قائلا: إن صديقه أصيب بأزمة قلبية حادة من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى المستشفى وفور وصوله إلى لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقله إلى المشرحة وتم التصريح بدفنه وشيعت جنازته بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة وسط حزن الجميع.

وبحسب صديق الراحل، فـ«مصطفى» كان يعشق ميسي، وكان يتابع كل مبارياته ويساند منتخب الأرجنتين منذ بداية البطولة، وآخر منشور كتبه عبر خاصية الصور القصيرة في «واتساب» كان بعد المباراة، حيث التقط صورة له مع شاشة التليفزيون والتي تظهر احتفال نجوم الأرجنتين بكأس العالم، وعلق قائلًا: «أجمل يوم في حياتي».

وفاة الحاج «سمير» بعد هدف «أفشة» بنهائي أفريقيا

ولا ينسى أحد هدف محمد مجدي أفشة، في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والشهير بـ«القاضية مُمكن»، وتوج بسببه الأهلي باللقب، فبعد تسجيل «أفشة» للهدف، توفي سمير حسين، يبلغ من العمر 70 عامًا، من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة فرحته الكبيرة بعد تسجل هدف «أفشة»، بحسب، أحد أهالي المشجع المتوفي لـ«الوطن»: «في لحظة الهدف، أول ما جه، وقف من الفرحة وفي لحظتها وقع وأغمى عليه، أخدناه المستشفى وبعدين اتوفى بأزمة قلبية».

يشجع الحاج «سمير» النادي الأهلي منذ طفولته، أي أنه كان مشجعًا منذ أكثر من 60 عامًا، ظل فيها يتابع النادي الأهلي في المحنة والشدائد، وفي الفرح والسرور: «بيتفرج على كل الماتشات وكل بيروح الاستاد وبيمشي ورا الأهلي في كل الماتشات، معروف إنه مشجع قوي للنادي الأهلي».