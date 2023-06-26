تصعيد جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين من مكة إلى المشاعر المقدسة

أعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والمشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، نجاح خطط تصعيد واستقبال حجاج البرنامج البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة حول العالم إلى منطقة المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية ومن ثم تصعيدهم لعرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم عليها كافة اللجان العاملة في البرنامج.

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية استنفرت كامل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم منظومة من الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكداً استقرار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تتشرف الوزارة بتنفيذه في المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية وقد تمت عملية التفويج بغضون أقل من ساعة ووفق خطط الوزارة المعتمدة لخدمة الحجاج في هذا البرنامج المبارك.

وقال آل الشيخ إن الوزارة حرصت على توافر جميع ما يحتاج إليه الحاج الكريم من الخدمات طيلة أيام موسم الحج من خلال خططها المدروسة ، حيث تم توفير أقصى احتياجاتهم لينعم الحجاج بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مع المتابعة الدائمة لمتطلباتهم لحظة بلحظة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لتوفير أعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تم التركيز في هذه الأيام على تكثيف المرشدين والموجهين من العلماء وأساتذة الجامعات لإرشاد الحجاج وتوجيههم في فقه مناسكهم، مع توفير مواد إرشادية تؤكد البعد عن الزحام، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية والتقيد بعملية التفويج وإدارة الحشود.