7 معلومات عن مِشعر منى بعد بدء توافد الحجاج ليوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام، التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

معلومات عن مشعر منى

وأكدت المديرية العامة، جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، وفيما يلي معلومات عن مشعر منى بالأرقام:

- المساحة التقديرية لمشعر منى 7.82 كيلومتر مربع.

- ترتفع قمم منى نحو 500 متر فوق مستوى سطح الوادي.

- يضم مشعر منى 15 ألف وحدة تكييف وتهوية.

- تمت مراعاة معايير السلامة في تشييد الخيام بالمشعر، ويوجد 30 ألف رشاش ماء لمكافحة الحرائق.

- يوجد أكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة و12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه.

- تتوفر الخدمات الطبية بـ مشعر منى، بينها 97 مركزا للإسعاف، وأسطول مكون من 320 سيارة إسعاف و6 طائرات للإسعاف الجوي و9 دراجات، ومركبات غولف وعربات للإمداد الطبي وأخرى للاستجابة النوعية.

- توفير 700 ألف متر مكعب من الماء يوميا بمشعر منى.