أحمد موسى عن زيارة جوارديولا لمصر: دعاية بالملايين وترويج للسياحة

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوراديولا وأسرته لمصر، عقب التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقه.

أحمد موسى: ما فعله جوراديولا أفضل دعاية للسياحة المصرية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الإعلام العالمي يتابع لحظة بلحظة زيارة بيب جوراديولا لمصر، ويجرى تداول صوره أثناء زياراته للمعالم الأثرية المصرية على كل المواقع الإخبارية، موضحًا أن ما فعله المدرب الإسباني يعد أفضل دعاية للسياحة المصرية.

وأضاف «موسى»، مساء اليوم السبت، أن زيارة بيب جوراديولا، بمثابة ترويج وتنشيط للسياحة المصرية، خاصة من إسبانيا، مشددا على أنها تعد دعاية بملايين الدولارات.

موسى: جوارديولا من أفضل المدربين في العالم

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن بيب جوراديولا أحد أفضل المدربين في العالم، بعد التتويج بكل البطولات التي خاضها الموسم المنقضى، مشيرا إلى أنه فضل زيارة مصر، والتعرف على الحضارة الفرعونية.