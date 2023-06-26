توزيع 180 مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

أعلن ريان زمزمي، المشرف العام على أعمال الحج في شركة «الزمازمة»، أنه تم استهداف خدمة مليوني حاج لهذا العام، وفقًا للخطة التشغيلية، وتوزيع ما يقرب من 180 مليون عبوة ماء زمزم، منذ لحظة وصول الحجاج، من خلال 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة، وأكثر من 1237 عنصرًا بشريًّا مؤهلًا ومدربًا تدريبًا عاليًا، إضافة إلى وجود أسطول من الشاحنات بلغ 137 شاحنةً لتغطية الطلب لمياه زمزم على مدار الساعة، مع متابعة دورية وجولات ميدانية على جنيع محاور الخدمات، إضافة إلى إدارة المواد والإمداد التي تعمل على أحدث التقنيات والكوادر البشرية المدربة؛ لضمان وصول ماء زمزم لضيوف الرحمن بجودتها دون تأثر من النقل والعوامل الخارجية، و20 إدارة ووحدة مساندة يتم العمل فيما بينها من خلال التقنيات الحديثة؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة في العمل.

توصيل ماء زمزم لمساكن ضيوف الرحمن في مكة

وانتهت أعمال المرحلة الأولى من خطة التشغيل لموسم حج هذا العام، حيث تم تقديم خدمات السقيا لجميع حجاج الخارج القادمين لأداء مناسك الحج خلال فرق ميدانية وتقنيات حديثة تهدف إلى توفير وإيصال ماء زمزم المبارك لمساكن ضيوف الرحمن داخل مكة المكرمة طيلة فترة وجود الحجاج بمكة المكرمة.

وأوضح ريان زمزمي أن الاستعدادات تبدأ بعد انتهاء الحج العام الماضي، وذلك من خلال العديد من الاجتماعات الدورية وورش العمل لوضع تصور يهدف لمواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة العمل وتجويدها لخدمة ضيوف الرحمن وضمان توفير مياه زمزم لضيوف الرحمن من خلال التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المدربة على تنفيذ الخطط الموضوعة من مجلس الإدارة، وتم تعيين قرابة 1237 موظفًا وموظفةً لتنفيذ الخطة التشغيلية.

توفير جميع الإمكانيات البشرية والآلية لخدمة الحجاج

من جانب آخر، شرعت رئاسة شؤون الحرمين بتركيب مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف؛ لتلطيف الأجواء على الطائفين في صحن المطاف.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه الخدمة تسهم في تلطيف الأجواء الحارة على ضيوف الرحمن في صحن المطاف؛ وذلك تجنباً لارتفاع درجة الحرارة؛ ولينعم الطائفون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي بمتابعة من قيادة المملكة، لتوفير جميع الخدمات والإمكانات البشرية والآلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.