محافظ الإسكندرية: عمليات البحث مستمرة في موقع العقار المنهار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه حتى الآن تم العثور على جثمان لشخص، وهناك بعض الأسر أبلغت بالمفقودين حاليا، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد عدد المفقودين حتى الآن، وعمليات البحث مستمرة، والحماية المدنية تعمل جاهدة، وجميع الجهات التنفيذية ومديرية الصحة مستعدون.

وزارة التضامن الاجتماعي تتابع الأحداث بشكل فوري

وأوضح الشريف، في مؤتمر صحفي نقلته شاشة إكسترا نيوز، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتابع الأحداث بشكل فوري، ودور الإيواء جاهزة بالكامل لاستقبال أي أسر، والعقار به 16 أسرة مقيمة وباقى الشقق خاصة بالمصطافين، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بدور إيواء كاملة، مع تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.