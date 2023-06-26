وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف الأعمال لرفع أنقاض عقار الإسكندرية في أسرع وقت

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية على مدار اليوم، باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الموقف بعد انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، الذي انهار اليوم والمكون من 13 طابقا.

وحرص اللواء هشام آمنة، على التعرف على الإجراءات التي اتخاذتها المحافظة منذ وقوع الحادث وحتى الآن؛ إذ رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين، ويتم حاليا العمل على إزالة الأجزاء الخطرة لحماية المارة من المواطنين.

متابعة حالة المصابين

كما قام وزير التنمية المحلية بالاطمئنان من المحافظ على الحالة الصحية للمصابين وتوافر سيارات الإسعاف المجهزة في موقع الحادث لسرعة التعامل مع أي إصابات أو ناجين، وجار البحث عن عدد من الضحايا لحصر أعداد المصابين جراء الحادث، وجرى إخطار المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

رفع الأنقاض

كما وجّه وزير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية، باستمرار المتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض لحظة بلحظة والتأكد من عدم وجود سكان أسفل العقار، بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، مشددا على جميع المسؤولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

كما وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ الإسكندرية، بمتابعة أعمال تقديم الخدمات للأهالي المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، وتقديم جميع التسهيلات للسكان الذين كانوا يتواجدون في أحد المحلات التجارية أسفل العقار بعد وقوع الحادث.