إصابة حاج بذبحة صدرية.. خضع لعملية قلب مفتوح ويستكمل المناسك

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عملية قلب مفتوح، لإنقاذ حياة حاج وتمكينه من إكمال مناسك الحج، بعد أن حضر من بلاده متأملًا لتأدية الفريضة، ساعيًا إلى تحقيق حلم عمره، مزداناً بلباس الإحرام، تاركًا الأهل والولد، راجيًا رحمة ربه، فداهمته ذبحة صدرية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الحاج الفلبيني، البالغ من العمر 78 عاماً، حضر إلى طوارئ مستشفى النور في مكة في حالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، الأمر الذي استدعى إسعافه فورًا وعمل اللازم له، وبالتنسيق مع الخط الساخن تم تحويل الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة.

وبيَّنت الوزارة أن الوضعَ الصحي للمريض مستقرٌّ في الوقت الحالي، وسيتم نقله ضمن قافلة الصحة للوقوف في مشعر عرفات يوم عرفة لإكمال حجه.