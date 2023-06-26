التضامن: بعثة طبية مصرية كاملة لخدمة الحجاج على مدار 24 ساعة

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن بعثة طبية مصرية كاملة تقدم الخدمات لحجاج المصريين على مدار 24 ساعة، خلافا على وجود مستشفيات بالسعودية على أتم الاستعداد.

سيارات مجهزة للحجاج

وأضاف «عبدالموجود» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامج «مساء دى إم سى» المذاع على قناة دى إم سي: «هناك سيارات مجهزة للحجاج لتوصيل حجاج مصر لجبل عرفات.. وهناك غرفة عمليات من بعثة وزارة الداخلية لمتابعة الحجاج المصريين».

مراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة

والتقى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك لبحث التنسيق فيما يخص خدمات المشاعر المقدسة ومراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وموقع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.