محافظ قنا: إنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي ضمن «حياة كريمة»

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم، جولة تفقدية بوحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا.

وأكد محافظ قنا في بيانه، اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي، نظرا إلى أهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

ومن جهة أخرى تفقد محافظ قنا، وحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة ضمن مشروعات حياة كريمة والتي تقع على مساحة 377متر مربع، وجرى الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وتضم الطابق الأرضي 3 فصول حضانة و3 مكاتب تأهيل وغرفة عزل ومكاتب إدارية، بينما يحتوي الطابق الأول علوي علي ورشتي تدريب مهني ووحدة تدخل مبكر و وحدة مشورة اقتصادية.

حضر الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.