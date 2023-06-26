خالد عكاشة: أي هزة تضرب النظام السياسي الروسي أمر غير مرغوب

عقب العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تداعيات الأحداث الأخيرة في روسيا، في أعقاب تمرد قوات مجموعة فاجنر العسكرية، بقوله إن هناك تخوفات على مسرح العمليات في الداخل الروسي نتيجة تلك التطورات.

إمدادات الغذاء العالمي

وأشار «عكاشة»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية ten، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الهزة التي تحدث في الداخل الروسي قد يكون لها تأثير على إمدادات الغذاء العالمي، ومستوى أسعار السلع الاستراتيجية.

النظام السياسي الروسي

ونوه بأن أي اضطراب في النظام السياسي الروسي من الممكن أن يؤثر سلبيا على هاتين القضيتين، حيث ما فعله فاجنر جعل العالم يقف على أطراف أصابعه لمدة 24 ساعة، حيث أن أي هزة تضرب النظام السياسي الروسي أمر غير مرغوب على الإطلاق.