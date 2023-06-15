خالد عكاشة: جولات الرئيس تؤكد مرور البلاد بأحداث مبشرة وتعطي شحنة تفاؤل كبيرة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الأبعادية الجديدة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ولقائه مع المواطنين ثم جولته بالإسكندرية، تؤكد أن البلاد تعيش يوم عظيم أحداثه إيجابية ومبشرة وأعطتنا شحنة تفاؤل كبيرة.

مشكلة على أرض الواقع

أضاف خالد عكاشة، خلال لقاءه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسى طبق حالة الحوار من حيث وجودها واستمرارها، وحضورها في الوقت ذاته، على نفسه شخصيا، بإدارته حوارا مفتوحا مع المواطنين، لافتا إلى أنه يقتحم أي مشكلة على أرض الواقع.

لهجة بسيطة وصلت لجميع الأهالي

تابع خالد عكاشة: الرئيس السيسي تواجد في قرية بسيطة، وتحدث مع أهلها بكل بساطة، وأجاب على تساؤلاتهم، وهدأ من مخاوفهم، وطرح عليهم كثيرًا من الأسئلة، وذكرهم بخطة الدولة للخروج من هذه الأزمة، ويقول لهم بلهجة بسيطة وصلت لجميع الأهالى.

وأوضح عكاشة، رأينا حالة حوار حقيقية بين الرئيس السيسي والمواطن بقرية الأبعادية الجديدة، ثم في المؤتمر الوطني للشباب.