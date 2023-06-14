خالد عكاشة: ثورة 30 يونيو جاءت بمشروع وطني يليق بالمصريين

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن المشروع الوطني هو دولة مدنية حديثة وسيادة قانون ومساواة ومشروعها المباشر هو رفع كفاءة وجودة حياة المصريين، وإعادة بناء مجموعة من المحاور تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال إنها تأخرت إلى حد كبير في العقود الماضية.

دولة تليق بالمصريين

ولفت «عكاشة»، خلال لقاء ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، أن المشروع الوطني الذي جاء في 30 يونيو لكي يبني دولة تليق بالمصريين وبمكانة الدولة في الإقليم والعالم، وكل هذه الملامح التي كان يتحدث عنها المصريون عشية 30 يونيو.

حالة هبوط في 2011

وأوضح أن 25 يناير 2011 أخذت المصريين في موجة أوصلتهم لشهور قبل 30 يونيو ووجدوا أن هذا ليس ما كانوا يحلمون به، وعامين من 2011 إلى 2013 لم يحدث فيهم شيء بل بالعكس المؤشرات كلها تشير إلى حالة هبوط كبير.