«الوطن» تنعى الزميل الصحفي حمادة الشوادفي مدير مكتب جنوب سيناء

تنعى أسرة جريدة الوطن الزميل الصحفي حمادة الشوادفي، مدير مكتب جنوب سيناء، الذي وافته المنية، مساء اليوم الاثنين، إثر تعرّضه لأزمةٍ قلبيةٍ مفاجئة، خلال زيارته لعائلته في الشرقية.

وتُشيع الجنازة في قرية الصوالح التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية، عقب صلاة ظهر غدٍ الثلاثاء، ويُقام سرادق العزاء أمام منزل العائلة في القرية.

وتتقدم جريدة «الوطن» بخالص العزاء لأسرة الزميل في مصابهم الأليم، داعين المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيد برحمته وواسع مغفرته، وأن يجعل مثواه الجنة.