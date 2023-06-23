«أوقاف جنوب سيناء»: الانتهاء من تعقيم المساجد الاثنين استعدادا لعيد الأضحى

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة وضعت اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه عقد اجتماعا تنفيذيا أول أمس، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والمديريات، وجرى الانتهاء من توزيع خطة العمل طوال فترة العيد.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية الأوقاف جهزت المساجد والساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، كما بدأت حملات النظافة والتعقيم.

تعقيم المساجد

وأكد الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في نفس أماكن صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافقا على فتح جميع مساجد المحافظة أمام المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تخصيص 6 ساحات بالمساجد الكبرى لصلاة العيد.

وأضاف أن حملات نظافة وتعقيم المساجد بدأت بالفعل الأسبوع الماضي، ومستمرة حتى الاثنين المقبل، لتكون جميع المساجد معقمة ونظيفة استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

سنة الأضحية وآداب صلاة العيد

وقال الشيخ السيد غيط إن مديرية أوقاف جنوب سيناء تبدأ عقد 4 ندوات بالمساجد الكبرى بالمحافظة، تحت عنوان «سنة الأضحية وآداب صلاة العيد»، برعاية الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف.

وتابع أن الندوات ستبدأ الأحد المقبل في 3 مساجد كبيرة، في مدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبوزنيمة، يحاضر فيها 8 من علماء أوقاف جنوب سيناء موزعين على المساجد الأربعة.