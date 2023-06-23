انخفاض أسعار الأضاحي في جنوب سيناء.. كيلو «البقري» القائم بـ135 جنيها

محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي لا يوجد بها أسواق لبيع المواشي مثل باقي المحافظات، لأنها محافظة صحراوية وأعداد رؤوس الحيوانات بمختلف أنواعها لا تتجاوز 30 ألف رأس من البقر والجاموس والماعز والإبل، وفقا لتصريحات الدكتورة رحاب الجوهري، وكيل الطب البيطري بجنوب سيناء.

وقالت «رحاب» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أهالي جنوب سيناء يعتمدون في المقام الأول في الأضاحي على لحوم الماعز يليها الضأن ثم العجول، وكل مدينة يوجد بها أكثر من تاجر يقوم ببيع وذبح الأغنام والماعز، موضحة أن أسعار لحوم الأضاحي القائمة انخفضت 15% خلال الأسبوع الماضي.

سعر كيلو البقري 135 جنيها

وقال علي الصعيدي، أحد تجار المواشي بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار لحوم الأضاحي انخفضت الأسبوع الماضي بسبب قلة الإقبال على الشراء وزيادة المعروض.

وأوضح أن أسعار لحوم الأضاحي بالنسبة للعجول البقري 135 جنيها، بدلا من 150 جنيها، والعجول الجاموس سعر الكيلو قائم 125 جنيها بدلا من 140 جنيها، أما أسعار الأغنام الضأن (الخرفان) البلدي 180 جنيها، والبرقي 190 جنيها.

فتح المجاز في عيد الأضحى

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على فتح جميع المجازر طوال فترة العيد للذبح فيها بالمجان تحت إشراف الطب البيطري.

وتابعت أن المحافظ أصدر قرارا بتغريم أي مواطن يقوم بذبح الأضاحي خارج السلخانة بمبلغ 5000 جنيه.