استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، استقرارا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بعد أن تراجعت في منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن الأكثر تداولا 2260 جنيها للشراء وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في ختام التعاملات

كما يسجل جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم 1937 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2583 جنيها للشراء.

وعن سعر جرام الذهب عيار 14، سجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1507 جنيهات للشراء وعيار 12 يبلغ 1291 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 22 الآن 2368 جنيها بالنسبة للشراء.

سعر جنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه والأونصة تراجعا في منتصف تعاملات اليوم ليبلغ سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم 18080 جنيها، وذلك بالنسبة للشراء وسجل سعر الأونصة 80327 جنيها للشراء.