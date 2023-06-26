عاجل.. تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعًا في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح والظهيرة، ويقدر الانخفاض الآن بنحو 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضحت البيانات، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل في منتصف تعاملات اليوم 2566 جنيهًا بعد أن وصل إلى 2571 جنيهًا، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة نحو 1924 جنيهًا بدلا من 1929 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما يسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا داخل محلات الصاغة 2245 جنيهًا بعد أن وصل خلال تعاملات الصباح إلى 2250 جنيهًا فيما يبلغ سعر جرام عيار 22 الآن 2352 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر

ويسجل جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات 1497 جنيهًا، وعيار 12 يبلغ 1283 جنيهًا، بالنسبة لأسعار الشراء.

فيما هبطت أسعار السبائك والجنيهات الذهبية، خلال منتصف تعاملات اليوم، ليصل الجنيه الآن 17960 جنيهًا بدلا من 18 ألف جنيه وبالنسبة للأونصة تبلغ الآن 79794 جنيهًا للشراء.