كيف دعمت الدولة المتضررين من انهيار عقار الإسكندرية؟

يوم عصيب عاشته الإسكندرية بشكل عام و16 أسرة بشكل خاص هم المقيمون في عقار ميامي شرق الإسكندرية الذي انهار نصفه، مع صباح يوم الاثنين واستمرت عمليات البحث عن سكانه أسفل الأنقاض ليوم جديد آخر بسبب كبر حجمه، الأمر الذي احتاج دعما لأسر المتضررين وهو ما فعلته الدولة المصرية عبر أجهزتها.

دعم الدولة لأسر المتضررين من انهيار العقار تمثل في دعم نفسي بتواجد محافظ الإسكندرية وجميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مكان الحادث لمتابعة كل التداعيات أولا بأول وطمأنة الأسر.

دعم «حياة كريمة» لأسر المتضررين من عقار الإسكندرية

لم يقف الأمر على الدعم المعنوي بل كان دعما ماديا أوله حين أعلنت مؤسسة حياة كريمة صرف 25 ألف جنيه تعويضاً للمتضررين نتيجة سقوط عقار الإسكندرية، بالإضافة إلى تحرك عاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، التي انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.

دعم التضامن الاجتماعي لأسر متضرري عقار الإسكندرية

علاوة على ذلك أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه توزيع 220 وجبة وعصائر ومياه على المتضررين ورجال الإنقاذ، بالإضافة إلى توزيع مبالغ مالية من جمعية رجال الأعمال وجمعية مصدر الخير الخيرية.