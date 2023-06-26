محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لمعرفة أسباب انهيار عقار ميامي

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

وأضاف «الشريف» في بيان مساء اليوم، من موقع عقار خليل حمادة المنهار، أنه يتابع عن كثب آخر التطورات وسط تواجد كل الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي منتزه أول الذي أنهار صباح اليوم.

ضحايا عقار الإسكندرية اليوم

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الانهيار، لافتا إلى أن ضحايا عقار الإسكندرية تمثلت في حالة وفاة واحدة حتى الوقت الراهن، لافتا إلى أنه جرى تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

الإسراع من أعمال رفع الأنقاض

وأكد المحافظ أنه حتى الآن جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية مشيرا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.

الجدير بالذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث بتواجد جميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمر في مكان الحادث لمتابعة كافة التداعيات أولا بأول.