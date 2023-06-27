بيطري الشرقية: 70 طبيبا للإشراف على المجازر وحملات لمنع الذبح العشوائي

أوضح الدكتور محمد يوسف، مدير عام الصحة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم تجهيز المجازر الحكومية استعدادا لاستقبال الأضاحي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري.

تكليف أطباء بيطريين للإشراف على الذبح في المجازر

وقال يوسف، في تصريحات لـ«الوطن» أن ذبح الأضاحي سيتم تحت إشراف طبي كامل حيث تم تكليف نحو 70 طبيبا بيطريا بالإشراف على الذبح داخل المجازر البالغ عددها نحو 18 مجزرا، بداية من استقبال الأضحية وتوقيع الكشف الطبي عليها وفحصها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، لافتا إلى أن تم التكليف بمتوسط 4 أطباء لكل مجزر، بالإضافة للمعاونين والعمال.

مواعيد العمل في المجازر الحكومية

وأوضح أن العمل في المجازر الحكومية سيبدأ من الساعة السادسة صباحا ويمتد العمل تقريبا إلى الساعة السادسة مساء أو لحين الانتهاء من الأضاحي داخل المجازر، حيث سيتم الذبح بالمجان.

تسيير سيارات للتوعية بالتوجه إلى المجازر

ولفت إلى أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب واللواء الدكتور ابراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقيه وجها للتشديد علي الذبح داخل المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. مشيرا إلى أنه تم من الأمس بدء تسيير سيارات تجول شوارع المدن والمراكز لتوجيه الأهالي الي المجازر لذبح اضاحيهم مجانا طبقا لقرار المحافظ.

حملات لمنع الذبح العشوائي

وأضاف أنه سوف يتم التنسيق مع مجالس المدن لخروج لجان مشتركه لمنع الذبح العشوائي في الشوارع لما له ضرر بالغ يزيد من التلوث البيئي بمخلفات الذبح واحداث تلوث للحوم وايضا قد يحصل تلوث للحوم من بعض الأدوات او الأشخاص الغير موثوق في نظافة الأدوات او سلامة الجزارين القائمين بالذبح أيضا قد يوجد بعض الأمراض في لحوم الأضاحي تحتاج لطبيب مختص لتحديد المرض وتحديد درجة الخطورة التي قد يترتب عليها اعدام جزئيا أو كلي لتلك اللحوم