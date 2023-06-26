«حياة كريمة»: توزيع صكوك الأضاحي ولحوم الصدقات على المستحقين

أوضحت الدكتورة أية حسن، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل حملة صك الأضاحي التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، قائلة: «بدأنا الذبح والتوزيع بشكل فعلي في المحافظات المختلفة اليوم، إذ يتم ذبح لحوم الصدقات».

جهود حياة كريمة بملف الأمن الغذائي

وأضافت «حسن»، خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن مؤسسة حياة كريمة عملت في ملف اللحوم هذا العام ضمن ملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» دخلت في هذا القطاع من خلال شقين؛ الأول يتمثل في ملف اللحوم والصدقات وتوزيعها على المستحقين بأنحاء الجمهورية، والثاني يتعلق بصكوك الأضاحي خلال أيام العيد بعد الصلاة مباشرة.

أهداف حياة كريمة

وتابعت أن الهدف من جهود «حياة كريمة» في هذا الصدد هو توفير الأمن الغذائي مع توصيل اللحوم لكل مواطن بكل القرى والنجوع والمراكز، موضحة أن صكوك الأضاحي ولحوم الصدقات لم يكن أول جزء تتدخل فيه «حياة كريمة» خلال ملف الأمن الغذائي، إذ أنه كانت هناك قوافل كبيرة من قبل.

وأشارت إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» لديها قواعد بيانات كبيرة يتم جمعها من مصادر مختلفة مثل وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن المتطوعين من المحافظات المختلفة، إذ أن كل متطوع مسؤول عن مركز أو قرية يقوم بجمع البيانات حول الأسر الأولى بالرعاية.