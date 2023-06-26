محافظ الإسماعيلية يحذر من ذبح الأضاحي خارج المجازر: عقوبات للمخالفين

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على أنه تم التنبيه على جميع شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية، بعدم الذبح خارج المجازر الحكومية لضمان فحص الماشية قبل ذبحها.

لجنة للمرور على الشوادر

وكلف محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة مشكلة من المديرية والجهات الرقابية، للمرور على جميع الشوارد وتحرير المخالفات لمن يقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تكليف لجنة تضم أطباء المديرية البيطريين للمرور على كافة أنحاء المحافظة لتسجيل عدد وأماكن الشوارد الخاصة ببيع الخراف والمواشي.

وقال «بشارة» في تصريحات صحفية على هامش جولته في بعض المنشآت الصحية بالإسماعيلية، إنه يتم إعداد تقرير يومي، مع الأخذ في الاعتبار الكشف على الحيوان الحي، والتأكيد على منع الذبح نهائيا في عيد الأضحى خارج المجازر أو نقاط الذبيح المحددة داخل أحياء الإسماعيلية الثلاثة.

حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين

وأعلن اللواء شريف بشارة عن التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالإسماعيلية؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وصحة المواطنين وسلامة اللحوم المعروضة.

كما وجه بتزويد المستشفيات والنوادي ومراكز رعاية الشباب ودور المسنين ودار الأيتام بأطباء متواجدين للكشف على المنتجات الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم.