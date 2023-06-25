محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية مجانا أمام المواطنين في عيد الأضحى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور مدحت رمزي بفتح المجازر الحكومية بإجمالي 8 مجازر على مستوى محافظة أسوان، لذبح الأضاحي مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف بيطري بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة.

وأوضح المحافظ أنه يتم تطبيق غرامات فورية في حالة ضبط أي مخالفات أو تجاوزات من المواطنين فى هذا الشأن، بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية، وأيضا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي.

وكلف محافظ أسوان لجنة مشتركة من الإدارة العامة للأمن بالمحافظة والوحدة المحلية والطب البيطري والصحة والبيئة والجهات المختصة للمرور الميداني المفاجئ بالشوارع والميادين لمنع الذبح بها وتوجيه المواطنين إلى المجازر الحكومية.

غرفة عمليات تعمل 24 ساعة

وأوصى مديرية الطب البيطري بدعم المجازر بأطقم الأطباء البيطريين على مدارالـ24 ساعة لتقديم خدمات ذبح الأضاحي بشكل كامل، وللتوعية الإرشادية المطلوبة ووجه المحافظ بضرورة تواجد الأطباء البيطريين بكل إدارة لإجراء الكشف على أي أضحية للاطمئنان على سلامتها قبل الذبح، و تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أي لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

استعدادات الطب البيطري

وقال الدكتور مدحت رمزي، مدير مديرية الطب البيطري بأنه جرى إلغاء جميع الإجازات للعاملين بالمديرية، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير لجميع المجازر وتكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، مطالباً ضرورة توجه المواطنين سواء لمديرية الطب البيطري بأسوان أو الإدارة البيطرية التابع لها المجزر الذي يقع في نطاقه لتقديم أي شكوى تتعلق بالأضحية للتعامل السريع معها، ووضع الحلول الفورية لها.

خريطة مجازر أسوان

كما ناشد مدير مديرية الطب البيطري بقيام صاحب الأضحية بإحضار الجزار الخاص به أو السلاح حتى يتسنى له القيام بذبح أضحيته عقب الاطمئنان على سلامتها داخل المجزر التابع للإدارة البيطرية بالمراكز والمدن، التي تشمل مجزر أسوان بالشلال بمدينة أسوان، ومجزر مدينة نصر النوبة، ومجزر أبو وير بنطاق مركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 4 مجازر تابعة لمركز إدفو وهم مجزر إدفو، والمحاميد، والرديسية والحصايا، فضلاً عن مجزر مدينة السباعية، والمجازر الخاصة بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مجزر أبو سمبل الحكومي.