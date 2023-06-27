رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. رحيل أحد حراس الأهلي والتعاقد مع بديل.. تعرف على التفاصيل

كتب:

شريف سليمان
02:04 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
حراس الأهلي

حراس الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، رحيل أحد الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقال« سيف زاهر»، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس1»: « الأهلي لديه 4 حراس، وهم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء».

وأضاف: «خريطة حراس النادي الأهلي في الموسم المقبل، ستشهد تغييرات، حيث سيرحل أحد الحراس، وسيتم التعاقد مع حارس آخر»، مؤكدًا: «الحراس الذي سيرحل لن يكون محمد الشناوي».

وأتم:« هناك تمسك كبير داخل النادي الأهلي، بمحمد الشناوي، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها مع الأهلي ومنتخب مصر، وهناك صعوبة في حال رحيل الشناوي، التعاقد مع حارس على نفس المستوى الفني.

 

اقرأ المزيد:

ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي «بائعة بطاطا» في برنامج كابيتانو مصر

ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي تظهر في كابيتانو مصر على «عربية كبدة وسجق»

ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي تشارك نجوم «كابيتانو مصر» تدريباتهم

مدرب حراس المنتخب السابق: أتوقع تفوق محمد عواد في السوبر بين الأهلي والزمالك

بعد إصابة «إكرامي».. «لاسارتي» يعقد جلسة خاصة مع مدرب حراس الأهلي

مدرب حراس الأهلي: الشناوي قادر على حماية عرين مصر في المونديال
بقلم شريف سليمان