عاجل.. رحيل أحد حراس الأهلي والتعاقد مع بديل.. تعرف على التفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، رحيل أحد الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقال« سيف زاهر»، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس1»: « الأهلي لديه 4 حراس، وهم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء».

وأضاف: «خريطة حراس النادي الأهلي في الموسم المقبل، ستشهد تغييرات، حيث سيرحل أحد الحراس، وسيتم التعاقد مع حارس آخر»، مؤكدًا: «الحراس الذي سيرحل لن يكون محمد الشناوي».

وأتم:« هناك تمسك كبير داخل النادي الأهلي، بمحمد الشناوي، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها مع الأهلي ومنتخب مصر، وهناك صعوبة في حال رحيل الشناوي، التعاقد مع حارس على نفس المستوى الفني.