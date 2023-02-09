ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي تظهر في كابيتانو مصر على «عربية كبدة وسجق»

شهدت الحلقة 15 من برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للكشف عن المواهب الكروية، لقطة خاصة من أليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي.

«أليسيا» تظهر أمام عربة كبدة

وعملت أليسيا يانكون ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلى على «عربية كبدة وسجق» في معسكر كابيتانو مصر، وقدمت الوجبات للاعبين.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.