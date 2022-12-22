ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي تشارك نجوم «كابيتانو مصر» تدريباتهم

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON» تقريرا تلفزيونيا عن إليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي ميشيل يانكون.

وقال التقرير: «إليسيا بنت بلجيكية بس لما تشوفها هتحس إنك قدام بنت من شبرا، بتموت في الفول والطعمية وبتحبس بشوب قصب، وهي مشجعة كروية مصرية من العيار الثقيل وحققت شهرة كبيرة من خلال فيديوهاتها المتعلقة بالكرة والحياة اليومية في مصر».

وحرصت إليسيا على المشاركة في التدريبات مع لاعبي «كابيتانو مصر»، كما حرصت على التقاط صور معهم ونشرها على حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.