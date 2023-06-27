سيولة مرورية أمام قائدي السيارات على الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء مع بداية أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 سيولة مرورية أمام قائدي السيارات وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين وكذا الطرق الساحلية والصحراوية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية.

حركة السيارات في جميع المداخل بالقاهرة

شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون سيولة مرورية أمام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة ومحور صفط في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري انتظامًا مروريًا وسط انتشار الخدمات بكل الطرق وانتظمت حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

حالة طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها

كما شهد طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة وكورنيش النيل ومنطقة المظلات، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، سيولة مرورية تامة وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.