مجلس جامعة الإسكندرية يشكل لجنة لدعم الطلاب المتفوقين من غير القادرين

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مكتب منح جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتقديم منح للطلاب المتفوقين من غير القادرين للدراسة بالدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم إن الجامعة تؤكد أن عدم القدرة المالية للطالب المتفوق والمبدع لن تكون عائقا لتحقيق طموحه العلمي.

اعتماد برنامج اقتصاديات الدواء

ووافق المجلس على اعتماد برنامج اقتصاديات الدواء وهو ماجستير مهني بيني بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة بين قسمي الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

زيادة ميزانية دعم البحوث

ووافق المجلس على مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث (Alex- RSI) المرحلة الثانية، وزيادة ميزانيته من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، بهدف إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دولياً.

ترقيات جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 29 عضو هيئة تدريس، و17 إلى وظيفة أستاذ، و 12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسا، ومنح 80 درجة دكتوراة، و 107 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.