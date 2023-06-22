جامعة القاهرة تحقق المركز 279 ضمن الأفضل على مستوى العالم

نجحت جامعة القاهرة في القفز 117 مركزًا في 6 سنوات، لتحصل على المركز 279 عالميًا في التصنيف الهولندي «ليدن» CWTS - Leiden University، من بين 30 ألف جامعة دولية شملها التصنيف، وتصدرت الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

«الخشت»: جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ ما تحققه الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في جميع التصنيفات، هو نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الجامعة والوزارة وفقًا للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور أيمن عاشور، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه في التصنيف الهولندي، حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تدريجيًا، حيث كانت في المرتبة 396 عالميًا عام 2017، فيما جاءت في عام 2018 في المركز 373 عالميًا، وفي عام 2019 جاءت في المرتبة 342، فيما حققت في عام 2020 المرتبة 309، كما حققت تقدما في 2021 باحتلال المرتبة 308، وفي عام 2022 جاءت في المرتبة 294، وفي العام 2023 تقدمت إلى المرتبة 279، موضحًا أنّ الجامعة نجحت في تحقيق تقدم نحو 117 مركزًا عن عام 2017.

وأوضح أنّ التصنيف الهولندي، صنف 1411 جامعة الأفضل من بين 30 ألفًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنّ المصنف الدولي أكد أنّ البحوث العلمية التي نشرتها دوليًا جامعة القاهرة، كان لها تأثير كبير عالميًا، وهو ما استحقت به الترتيب المتميز وبفارق كبير عن أقرب الجامعات المحلية للعام السابع على التوالي، والتصنيف يقيم الأداء البحثي للجامعات في جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهي معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة في النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أنّ التصنيف الهولندي لا يحتاج تقديم الجامعات أي معلومات إنما يتم استقائها من التأثير العالمي للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها، خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.

تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 1% من بين 30 ألفًا

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أنّ التقدم في التصنيف الهولندي (ليدن)، يعد جزءًا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية، مما وضع الجامعة ضمن افضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة، نجحت فيها في كسر حاجز أفضل 50 على مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات؛ وهو نتيجة جهود كبيرة من جميع العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي من خلالها أصبحت من جامعات الجيل الرابع، وتسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبرى في العديد من التصنيفات الدولية.