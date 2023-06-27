أسعار الذھب الیوم في مصر الثلاثاء 2023-6-27.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذھب الیوم في مصر الثلاثاء 2023-6-27 استقراراً في بداية التعاملات، وذلك وفقاً لكل من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مختلف العيارات دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وتحديداً عيار 21 الأكثر مبيعاً وشيوعاً بالسوق المصرية.

سعر جرام الذھب عیار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم في السبائك الذهبية، 2583 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً بين عيارات الذهب المختلفة، 2260 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضربية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وحسب بيانات بورصة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء هو 1937 جنيهاً، أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فهو 1507 جنيهاً للشراء، مقابل 1291 جنيها للجرام من الذهب عيار 14، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنیه الذھب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، وهو ما يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، 18080 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، إذ يمكن شراء جنيهاً كاملاً أو نصف جنيه ذهب.

أسعار الذھب الیوم في المحلات بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف المحلات على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب اختلاف المصنعية والضريبة في المشغولات الذهبية.