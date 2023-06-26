«جولد بيليون»: أسعار الذهب تتجه نحو الصعود عالميا.. وتذبذب في السوق المحلية

تواصل أسعار الذهب محاولات الصعود محليا وتجميع الزخم الإيجابي الكافي لهذه المحاولة، وذلك بعد الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذبا كبيرا في مستويات الأسعار، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2250 جنيها للجرام بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18000 جنيه، وفقا لـ«جولد بيلون».

وعقب انخفاض سعر الذهب تحت المستوى 2200 جنيه للجرام وتسجيل أدنى مستوى له عند 2130 جنيها للجرام تزايد الاعتقاد أن هذه المستويات مناسبة لإعادة الشراء وشهدت أسواق الذهب تذبذبا كبيرا وأسعار متغيرة خلال اليوم الواحد حتى تم صعود الذهب والاستقرار فوق المستوى 2200 مرة أخرى.

اقتراب التسعير المحلي للذهب مع السعر العالمي

اقتراب التسعير المحلي للذهب مع السعر العالمي بشكل كبير ساهم في تزايد عمليات الشراء في مصر خاصة مع تراجع السعر إلى مستويات 2130 جنيها للجرام وهو ما تسبب في تزايد الأسعار والتذبذب بهذا الشكل الكبير.

من جهة أخرى يبقى الطلب الحالي على الذهب متوسطا في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق خاصة أثناء عيد الأضحى، هذا بالإضافة إلى تزايد المعروض بعد مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية.

306 كيلوجرامات واردات المصريين من الذهب

ووصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر دون رسوم جمركية إلى 306 كيلوجرامات من الذهب وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من المعروض ليواجه الطلب على السبائك والعملات الذهبية ويحقق نوعاً من الاستقرار في أسواق الذهب.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءً من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءً من الشهر المقبل بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

استقرار الذهب مع تثبيت أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حالياً لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب رفع سعر السولار.

أما عن توقعات أسعار الذهب العالمية، تحاول أسعار الذهب الفورية حالياً في السوق العالمي التعافي من جديد واختراق المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 1940 دولارا والاستقرار فوقه كونه يمثل مستوى مقاومة مهم ولتواجد المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1937 دولارا للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب المحلية فإن التذبذب سيكون هو الغالب على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الحالية خاصة مع حلول عيد الأضحى، ونرى الآن محاولة لكسر للمستوى 2250 جنيها للجرام عيار 21 وفي حالة اختراقه نستهدف المستوى 2300 جنيه للجرام، بينما إذا فشل الذهب في اختراق المستوى 2250 جنيه للجرام فقد تنحصر الأسعار بين مستوى 2200 و2250 جنيها لبعض الوقت.