عاجل.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 قبل إجازة عيد الأضحى

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الظهيرة اليوم الاثنين 26-6-2023، في السوق المحلية، عقب انخفاض سعر الذهب بشكل بسيط خلال نهاية تعاملات أمس، حيث انخفض بقيمة 10 جنيهات، ثم عاد ليسجل نفس السعر الأول.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، 2250 جنيها للجرام في محلات الصاغة، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2571 جنيها للجرام في منتصف التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 1929 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الإثنين، 18 ألفا.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، عمّقت أسعار الذهب مكاسبها خلال بداية التعاملات في اللحظات الأخيرة من تعاملات أمس.

وشهد الذهب ضغطا عالميًا كبيرًا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضًا كبيرًا في السعر العالمي، وسجلت الأوقية سعر 1926 دولارًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، رغم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا خلال الفترة المقبلة خاصة مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.