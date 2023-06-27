القوات الأوكرانية تعاود قصف مقاطعة «دونيتسك» بـ11 قذيفة

عاودت القوات الأوكرانية، قصف مقاطعة دونيتسك، صباح اليوم، مستهدفة مناطق كييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك باستخدام 11 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

مساعدات عسكرية أمريكية

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس، إرسال ما قيمته 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية «رقم 41» منذ فبراير 2022، لأوكرانيا، بينها أكثر من 50 مركبة مدرعة ثقيلة وصواريخ «هيمارس» و«باتريوت» خاصة بالدفاع الجوي، لتعزيز هجوم «كييف» المضاد.

وأشار مسؤولون، إلى أن «واشنطن» سترسل 30 مركبة قتالية «برادلي» و25 مركبة مدرعة «سترايكر» إلى أوكرانيا، فيما تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، صواريخ جافلين، وصواريخ مضادة للإشعاع «هارم»، وذخائر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تدريبات روسية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجراء تدريبات تكتيكية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق شمال أوروبا، مشيرة عبر «تليجرام»، إلى إطلاق طواقم مقاتلات «سو 27»، النار من أسلحة محمولة جوا على محاكاة لطائرة عدو وعلى «صواريخ كروز».