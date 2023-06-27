«الدفاع البريطانية» تعلن سيطرة القوات الأوكرانية على قرية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، استعادة أوكرانيا السيطرة على قرية في دونيتسك جنوب شرق البلاد، مضيفة أنَّ هجمات كييف المتزامنة في «دونباس» أرهقت القوات الروسية والشيشانية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي، أنَّ «واشنطن» لا ترى أي نية لدى الجانب الروسي لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف «كيربي»، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ «واشنطن»، لا ترى أي دليل على خطر تفجير روسيا، لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، مبينًا أنَّ الولايات المتحدة تتابع الوضع باهتمام كبير.

كيربي: «واشنطن» لديها قدرات لمراقبة المستوى الإشعاعي حول زابوريجيا

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية، إلى أنَّ بلاده تمتلك القدرات لمراقبة المستوى الإشعاعي حول محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، على لسان المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أن بود بلادها، حل «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وتسليم مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين للولايات المتحدة في حال وصوله إلى أراضي أي بلد يوجد لدى «واشنطن» اتفاقية تبادل المطلوبين معه.

من جهته، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إنَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمر مسؤولي البعثات الدبلوماسية لـ«واشنطن» حول العالم بالامتناع عن التعليق على أحداث روسيا السبت الماضي.

بدورها، أوضحت نائبة ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، خلال اجتماع للجنة الأممية الخاصة بالعلاقات من قبل الدولة المضيفة، أنَّ «موسكو» تعول على أن يطلق الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، فورا إجراءات التحكيم ضد «واشنطن» بسبب انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الدولة المضيفة للأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق عدم إصدار التأشيرات لنحو 50 دبلوماسيا روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي العاصمة الكندية «أوتاوا»، أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو، عن أمله في العودة إلى التعاون مع روسيا في القطب الشمالي، رغم أن الأمر المستحيل مع استمرار الأزمة الأوكرانية.