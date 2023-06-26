بايدن: سنواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يجري في روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن فريق الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات التي تشهدها روسيا حالياً، مع استمرار تقديم كل وسائل الدعم الممكنة إلى أوكرانيا، بعض النظر عما يجري في دولة روسيا الاتحادية، في إشارة إلى التمرد المسلح الذي تقوده مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، ضد قوات الجيش الروسي.

أمريكا لم تتورط في التمرد المسلح في روسيا

وأضاف «بايدن»، في تصريحات أوردتها قناة «العربية» مساء اليوم الاثنين: «سنواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث في روسيا»، وأكد أن «الولايات المتحدة كانت واضحة أنها لم تتورط في التمرد المسلح في روسيا، كما أنه من المبكر معرفة أين سيتجه الوضع في روسيا».

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلاً إن «ما يحدث في روسيا جزء من الصراع داخل النظام، ولن يتم إعطاء عذر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإلقاء اللوم على الناتو عما يحدث في روسيا».