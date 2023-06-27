غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بالمنوفية

شهدت مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بالمدينة، حيث تم إخطار الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال الجثمان من بركة السبع

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة بركة السبع، تبين مصرع شاب غرقا قي ترعة مدينة بركة السبع، وبسؤال أسرته أكدوا صحة الواقعة، فيما تعمل قوات الإنقاذ النهري على انتشال الجثمان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارًا بغرق شاب

كان اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب غرقا بالترعة الماره بالمدينة بدائرة المركز أثناء الاستحمام، حيث تم إخطارا قوات الإنقاذ النهرى، والتي تكثف جهودها لانتشال الجثمان واستخراجه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.