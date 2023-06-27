«بيطري المنوفية»: تخصيص 30 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان خلال العيد

تستعد المجازر في محافظة المنوفية، لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك 2023، لذبحها على مدار اليوم، وبالمجان، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذي وجه بفتح المجازر مجانًا للمواطنين، والعمل بها مع أول ضوء من النهار إلى آخر ضوء طوال أيام العيد.

استعدادات المجازر لذبح الأضاحي في المنوفية

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أن المجازر المنتشرة في جميع المدن والمراكز بالمحافظة والبالغ عددها 30 مجزرًا مستعدة تماماً لاستقبال الأضاحي لذبحها على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2023، مشيرا إلى أن الذبح في المجازر يكون بالمجان وظون أي رسوم لمديرية الطب البيطري.

رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى بالمنوفية

وأضاف «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفع حالة الطوارئ خلال العيد في محافظة المنوفية، وتم تشكيل لجنة بقيادة مدير المديرية للمتابعة خلال أجازه العيد والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.

وأوضح، أن المديرية تستقبل الشكاوى على مدار اليوم خلال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التعامل الفوري مع أي مشاكل قد يتم تلقيها من المواطنين، مشيرا إلى أن أجازات العاملين في المديرية سيتم ترحيلها لما بعد العيد نظرا لرفع حالة الطوارئ في المحافظة.