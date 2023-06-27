السلطات الروسية تعلن إغلاق القضية الجنائية ضد قائد «فاجنر"

أغلقت هيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضية الجنائية ضد قائد مجموعة «فاجنر» العسكرية، المتعلقة بأحداث السبت الماضي، وفق تقرير لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فاجنر تستعد لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة التابعة لها إلى القوات الروسية، حسبما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.

لوكاشينكو يحذر من انهيار روسيا

من جهته، حذر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، من خطورة تعريض روسيا للخطر، مؤكدا في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، «إذا انهارت روسيا، فسنبقى تحت الحطام، وكل شخص سيموت».

وأوضح لوكاشينكو، أن التهديد بنشوب صراع عالمي جديد لم يكن قريبا في أي وقت مضى مما هو عليه اليوم، حسبما نقلت عنه شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية

وعلى الساحة الأوكرانية، دمرت القوات الروسية قافلة عسكرية أوكرانية على محور ليمان، أثناء تنفيذها عملية استطلاع عسكرية في منطقة فيرخنيكامينسكوي، وفق ما ذكره الخبير العسكري، أندري ماروتشكو، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.