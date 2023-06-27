عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: على الغني دفع جزء من ماله مواساة للفقراء

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد، إنَّ الله بكل شيئا عليم ومحمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين، مضيفًا أنَّ «الله سبحانه وتعالى قر شهادة الرسالة لنبيه محمد بقوله «محمد رسول الله» وقوله: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله» .

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة: «هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب مناهيه، وألا نعبد الله إلا بما جاء به ومما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلوات الخمس في اليوم فضلا عن الزكاة، فيدفع الغني جزءً يسير من ماله مواساة لإخوانه الفقراء وإسهاما في المنافع العامة».

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بقول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)، مشيرا إلى أنَّ صيام شهر رمضان من الأمور التي امر الله بها، إذ قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصومه)، كما أن الله أمر بحج بيته الحرام ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، وهذه أركان الإسلام.