ما هي أفضل الأوقات استجابةً للدعاء في يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تُجيب

حلّ علينا يوم عرفة باليمن والبركات، والذي ينتظره المسلمين في كل أنحاء العالم لاغتنام فرصة الدعاء فيه، لما له من منزلة كبيرة وفضل عند الله سبحانه وتعالى ومستجاب الدعاء فيه حتى آذان المغرب.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أفضل أوقات استجابة الدعاء في يوم عرفة، وفقًا لدار الإفتاء المصرية كالآتي:

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنَّ يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام، مضيفة: فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ».

وقالت الدار، إنَّه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ.. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ووجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة إلى المسلمين تحثهم فيها على اغتنام فضائل ونفحات يوم عرفة المبارك قالت فيها: «فلنسارع إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود .. اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات».

أفضل الأوقات استجابةً للدعاء في يوم عرفة

1- الدعاء مستجاب في السجود.

2- الدعاء عند صلاة قيام الليل.

3- الدعاء مستجاب عند الآذان.

4- الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات.

5- الدعاء مستجاب للصائم وعند الإفطار.

6- الدعاء مستجاب بعد ذكر «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

دعاء يوم عرفة

لا يوجد هناك دعاء بعينه في يوم عرفة، فكل شخص يدعو بما يحتاجه من المولى عز وجل، وقيل إنَّ خير دعاء في هذا اليوم وأفضل ما قاله الأنبياء والمرسلين: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».