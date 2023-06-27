عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: اختلاف الألوان ليس مبررا للنزاع

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد إنَّ «الإيمان يتمثل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الأخر والقدر خير وشره، بينما الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، خلال خطبة عرفة من مسجد نمرة: «كان الرسول يقول في خطبة الحج: «يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن الله حرم بينكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ببلدكم هذا».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: «اختلاف الألوان ليس مبررا للاختلاف والنزاع بل هو أحد آيات الله في الكون»، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ»