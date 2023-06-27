نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري خلال الطقس الحار يوم عرفة

مع بدء الركن الأهم والأعظم في الحج اليوم الثلاثاء في التاسع من شهر ذي الحجة، أطلقت وزارة الصحة السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة تنبيهات لآلاف الحجاج بالمملكة العربية السعودية بشأن الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس العالية وتحديدًا عند الوقوف علي جبل عرفات، إذ يشهد موسم الحج هذا العام 1444هـ ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرا على صحة الحجاج.

تنبيهات للحاج يوم عرفة بشأن الإجهاد الحراري

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، دعت وزارة الصحة، جميع الحجاج إلى ضرورة استخدام المظلة والإكثار من شرب الماء، وتجنب الأماكن المعرضة لضربات الشمس الحامية، وعدم إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة التي طرحتها الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام.

وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في توفير كل الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وضخت وزارة الصحة نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر منى وتتطاير تلطيفاً للأجواء، من أجل تخفيف درجات الحرارة العالية على جميع الحجاج لأداء مناسكهم بشكل سليم، إذ تعمل تلك التقنية تخفيض درجة العلي تقليص درجة حرارة من 5 إلى 7 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج

وأعلن مركز الوطني للأرصاد السعودية، أنَّ المشاعر المقدسة تتراوح بها درجات الحرارة ما بين 42 – 45 درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1444هـ..