«مياه الإسكندرية» تعلن تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية مواعيد العمل لمنافذ خدمة عملاء الشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجونها، والمنافذ تتواجد في عدد من فروع الشركة بالمحافظة إلى جانب سيارات الخدمة المتنقلة الموجودة في عدد من مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط.

توفير الخدمات للمواطنين

وقال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الشركة تعتنى بالخدمات المقدمة للمواطنين ولا تقصر فيها مهما كانت الأسباب، وحتى يجد المواطن الخدمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفرنا عدد من السيارات المتنقلة بغرب وشرق ووسط الإسكندرية إلى جانب منافذ الخدمة بفروع سيدى بشر 2 والنزهة وبشاير الخير بالقباري والإبراهيمية و العامرية، وجرين بلازا بسموحة، وذلك لتقديم الخدمات العاجلة وأهمها إعادة شحن الكارت وخاصة أن هناك الكثير من المصطافين يملكون شقق بالإسكندرية ويأتون إليها في الإجازات فقط.

مواعيد عمل منافذ الخدمة

وأوضح المهندس أحمد جابر أن مواعيد العمل في منافذ شركة مياة الشرب بالإسكندرية ستكون بدءاً من الثلاثاء الموافق 2023/6/27 وحتى الأثنين الموافق 2023/7/3 يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءاً.

وأشار رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية إلى أن مواعيد وأماكن منافذ الخدمة للمواطنين كالتالي:

- يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً بفروع الشركة. سيدى بشر 2 و النزهة وبشاير الخير بالقبارى و الإبراهيمية و العامرية وجرين بلازا بسموحة.

- سيارة غرب يوم الثلاثاء 2023/6/27 من 2 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً أمام فرع العجمى.

- ‏من يوم السبت 2023/7/1 وحتى الأثنين 2023/7/3 من 10 صباحاً حتى 3 عصراً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً أمام مدرسة الأورمان بأبو يوسف.

- ‏سيارة شرق يوم الثلاثاء 2023/6/27 حتى الإثنين 2023/7/3 من 2 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً أمام رافع محمد نجيب سيدى بشر.

- ‏سيارة وسط الإسكندرية يوم الثلاثاء 2023/6/27 حتى الإثنين 2023/7/3 من 2 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً بشاير الخير بالقبارى.