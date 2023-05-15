تعديل مواعيد العمل في حديقة حيوانات الجيزة.. «المتنزه الشعبي الأول»

أعلنت حديقة الحيوان في الجيزة، تعديل مواعيد العمل بها خلال فصل الصيف وحسب التوقيت الصيفي الجديد، وبعد انتهاء العام الدراسي، حيث تبدأ الإجازة الصيفية لطلاب المدارس والجامعات والأسر.

مواعيد العمل في حديقة الحيوان

وقالت الدكتورة مها صابر، مدير عام حديقة حيوان الجيزة، إنّ الحديقة تستعد لفتح أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال فصل الصيف، بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين، و20 لغير المصريين، على أن تفتح الحديقة للجمهور يوميا بداية من يونيو المقبل، عقب انتهاء امتحانات طلاب المدارس والجامعات.

موعد إجازة حديقة الحيوان

وأوضحت صابر لـ«الوطن»، أنّ يوم الثلاثاء إجازة أسبوعية في الحديقة لإراحة للحيوانات، ويمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق بسعر تذكرة 65 جنيها، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات من بوابة 1 للحديقة.

وتابعت مدير عام حديقة الحيوان، أنّ الحديقة هي المتنزه الأهم للأسر، وتعتبر الحيوانات أحد مصادر البهجة للأطفال الذين يستمتعون بمناظر الحيوانات التي تشبه بيئتها الطبيعية في الغابات الأفريقية والبراري، ويقبل عليها الزوار بشكل كبير خلال فصل الصيف لقضاء أوقاتهم بين الأشجار وجداول المياه.

وتأسست حديقة حيوانات الجيزة في مصر منذ نحو 200 عام، وهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا، ما جعلها من أشهر أماكن السياحة في مصر.

وتبلغ مساحة الحديقة في الجيزة نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة بجوار جامعة القاهرة وحديقة الأورمان النباتية، وميدان الجيزة، ويوجد بها الكوبري الياباني المعلق والعديد من الجداول المائية والكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

وتضم حديقة حيوان الجيزة المتحف الحيواني الذي أنشئ عام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.