إعلان نتائج مسابقة تعيين 170 «تُربي ومساعد» في الجيزة.. مواعيد استلام العمل

ارسلت محافظة الجيزة 170 خطابًا للناجحين في مسابقة تعيين «تربي ومساعد تربي»، ممن استوفوا الأوراق المطلوبة طبقًا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 15 من يونيو 2022 وحتى 30 يونيو من نفس الشهر، وفقاً لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966ولائحته التنفيذية للبدء في تسليم أوراق ومسوغات التعيين.

بدء استلام العمل أول يوليو 2023

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة لـ«الوطن»، عن تعيين 150 من المتقدمين لشغل وظيفة تربي براتب 3300 جنيه شهريا و20 من المتقدمين لشغل وظيفة مساعد تربي براتب يصل إلى 2900 جنيه على أن يتم استلام العمل مع الموازنة المالية الجديدة في أول يوليو 2023.

الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة «تربي» بالجيزة

وكشفت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» شروط شغل وظيفة «تربي»، وهي كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيماً إقامة دائمة بمحافظة الجيزة.

- أن يجيد القراءة والكتابة.

- أن يكون بالغاً سن الرشد.

- أن يكون ملماً بالأحكام الدينية.

- أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

- أن يتم إثبات لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

مكان تسليم أوراق المتقدمين لشغل وظيفة تربي ومساعد

واشارت محافظة الجيزة إلى استلام الأوراق والمستندات بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، الكائن بسوق الجملة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، على طريق «الواحات - 6 أكتوبر».