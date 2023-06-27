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ابنة الفنان سعيد صالح تحتفي بلافتة «عاش هنا» على منزل والدها

كتب:

إلهام الكردوسي
01:47 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
سعيد صالح

سعيد صالح

احتفت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح بلافتة «عاش هنا»، بعد تعليقها بمدخل منزل والدها، ضمن مشروع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تخليدا لذكرى المبدعين الراحلين في مختلف المجالات.

لافتة «عاش هنا» على منزل سعيد صالح

ونشرت «هند»، صورة لافتة «عاش هنا»، على منزل سعيد صالح، الكائن بشارع النخيل المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، كما يمكن للمارة الاطلاع على سيرة مختصرة للفنان الراحل بالمسح على اللوحة المعدنية من خلال تطبيق Q R.

معلومات عن سعيد صالح

وحسب موقع التنسيق الحضاري، ولد الفنان سعيد صالح في محافظة المنوفية، يوم 31 يوليو 1938، وحصل ‏على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1960، وتعد مسرحية «هالو شلبي»، من أعماله الأولى التي قدمته للجمهور، وأسس فرقة مصر المسرحية عام 1984م، وقدم من خلالها عروضاً مميزة ساهم فيها بالتمثيل والتلحين والغناء. 

من أعماله المميزة أيضا مسرحية «المشاغبين» عام 1973، ومسرحية «العيال كبرت» عام 1979، وشكل ثنائياً فنياً مع الفنان عادل إمام، وقدما سوياً عددا من الأعمال السينمائية بينها: «رجب فوق صفيح ساخن» «المشبوه» و«سلام يا صاحبي».

ومن الأعمال التليفزيونية قدم سعيد صالح: «هارب من الأيام»، «السقوط في بئر السبع»، «أحلام مؤجلة»، و«أوان الورد»، وتوفي في 1 أغسطس 2014.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي