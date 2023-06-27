خطيب عرفة بمسجد نمرة: يجب على الأمة تريبة أبنائها على السمع والطاعة

قال عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد، إنه يجب على الأمة تربية أبنائها على الاجتماع، كما جاء التأكيد بوجوب السمع والطاعة لأولي الأمر لتحقيق مقصد اجتماع الكلمة، مستشهدا بقول الله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله والرسول واولي الأمر منكم»، وأيضا بالحديث النبوي: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وأضاف خلال خطبة عرفة بمسجد نمرة في السعودية، بقول الله تعالى: «الاجتماع مأمور به بينما التفرق منهيا عنه في جميع المواطن فإن ذلك يتأكد في موسم الحج وموطن الشعائر، فيجتنب الحج أي أمر أو فعل يشغله عن أداء مناسكه بل عليه التفرغ لعبادة ربه ويجتنب كل ما يؤثر في طمأنينة اخوانه ضيوف الرحمن».

وتابع: «يا معشر المسلمين أتقوا الله في الأمة بالسعي لجمع كلمتها، وإطفاء الفتن، وإسكات دعاتها»، مستشهدا بقول النبي: «يسروا ولا تعثروا، وبشروا ولا تنفروا».