هل يجوز أداء صلاة العيد في المنزل؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعيها قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك، وجاء نصه: هل يجوز صلاة العيد في المنزل، سواء بعذر أو بغير عذر؟.

هل يجوز أداء صلاة العيد في المنزل؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت على استفسار السائل حول هل يجوز أداء صلاة العيد في المنزل، سواء كان بعذر أم لا، وقالت إن صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنن أيضا أن تصلى صلاة العيد في جماعة، سواء كان ذلك في المساجد أو في الخلاء.

الجماعة في صلاة العيد من السنن

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه كون الجماعة في صلاة العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، من السنن، فبالتالي يصح أداؤها في غير جماعة، حيث يعتبر أداء الصلاة في جماعة ليس شرطا من شروط صحتها، فيمكن أداؤها في المنزل، خاصة حال وجود مانع.

طريقة صلاة العيد في المنزل

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صلاة العيد في المنزل تكون بنفس صفتها المعتادة، حيث يصلي المسلم ركعتين بـ7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية قبل الشروع في القراءة، مشيرة إلى أن الخطبة بعد أداء الصلاة لا تسن.